Регоператор: уклонистам от заключения договора на обращение с ТКО вручено более 400 актов

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Инспекционная служба Регионального оператора Саратовской области с начала года составила 412 актов в отношении предпринимателей, не заключивших договор на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Данными актами устанавливаются расчетные единицы платы за услугу по обращению с ТКО в прошедший период использования площадок для населения и последующих начислений. Акт позволяет заключить договор с «уклонистами» на условиях типового, опубликованного в СМИ и на сайте Регоператора, с параметрами, собранными в ходе инспекционного обследования.

- Инспекционная служба ежедневно выявляет уклоняющихся от договора предпринимателей. Проводятся как сплошные обходы, так и точечные обследования по заявкам. Нередки случаи, когда владельцы новых магазинов арендуют отдельные помещения в жилых домах и игнорируют требования по заключению договора, считая, что уже оплачивают коммунальные услуги арендодателю. В свою очередь управляющие компании или ТСЖ чаще всего не оплачивают услуги за предпринимателей, – рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что скачать пакет документов для заключения договора на обращение с ТКО можно на сайте regoperator.ru. За дополнительной информацией по вопросам заключения договоров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями можно обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: 8 (8452) 25-64-90.

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