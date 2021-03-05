Студенты и школьники в Саратове в честь 8 Марта приготовили штрудель

В районах области студенты и школьники готовят оригинальные блюда. Фото министерства образования Саратовской области

Сегодня, 5 марта, в Саратовском колледже кулинарного искусства прошла акция «Завтрак для любимой мамы».

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования, для школьников и студентов шеф-повар ресторана Светлана Крайнова провела мастер-класс по приготовлению штруделя с соусом и мороженым для родных и близких к 8 Марта.

Мероприятие проходит на базе мастерских, оснащенных современным оборудованием по международным стандартам WorldSkills Russia. Это движение реализуется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В Минобразе отметили, что к акции «Завтрак для любимой мамы» присоединились студенты и школьники из 15 районов области. Под руководством поваров они готовят самбук, блинчики фламбе, панкейки с припеком и многое другое.

Фото министерства образования Саратовской области

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