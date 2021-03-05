Минстрой проверит разваливающийся дом для переселенцев в Хвалынске

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали ситуацию с разваливающимся домом в Хвалынске.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минстрое, специалисты планируют в ближайшие дни выехать на место, чтобы осмотреть здание.

Напомним, здание на улице Луначарского, 41а было построено в 2014 году специально для переселения жителей аварийных домов. Однако вскоре оно начало разваливаться и сейчас жить в нем, по словам граждан, просто опасно. Следственный комитет области уже начал проверку.

Министерство направило в администрацию Хвалынского района запрос для получения разъяснений.

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