В преддверии 8 Марта автомобилисткам в Саратове дарили цветы и пирожные

В Саратове прошла акция «Цветочный патруль»
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове ГИБДД организовала в преддверии 8 Марта акцию «Цветочный патруль».
- Вместо привычной проверки документов автомобилистки получали в подарок от инспектора цветы, шары, пирожные и теплые пожелания, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Автомобилисткам дарили цветы и говорили поздравления
Фото: ГИБДД по Саратову
В ответ женщины пообещали быть внимательными и осторожными на дорогах.
Также поздравления и цветы получили юные пассажирки, которые ехали вместе с мамами.
Акция прошла в преддверии 8 Марта
Фото: ГИБДД по Саратову
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