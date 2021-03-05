В преддверии 8 Марта автомобилисткам в Саратове дарили цветы и пирожные

В Саратове прошла акция «Цветочный патруль» Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове ГИБДД организовала в преддверии 8 Марта акцию «Цветочный патруль».

- Вместо привычной проверки документов автомобилистки получали в подарок от инспектора цветы, шары, пирожные и теплые пожелания, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Автомобилисткам дарили цветы и говорили поздравления Фото: ГИБДД по Саратову

В ответ женщины пообещали быть внимательными и осторожными на дорогах.

Также поздравления и цветы получили юные пассажирки, которые ехали вместе с мамами.

Акция прошла в преддверии 8 Марта Фото: ГИБДД по Саратову

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.