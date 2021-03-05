От коронавируса в Саратове умерла 47-летняя женщина с панкреатитом

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава, у 82-летней женщины был хронический бронхит, атеросклероз аорты, коронарных и мозговых сосудов, у 47-летней пациентки был хронический панкреатит.

Кроме того, умерли двое мужчин 69 лет и 82 лет с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

Всего на 5 марта 2021 года в Саратовской области умерли 663 человека.

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