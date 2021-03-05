Саратов стал лидером среди городов по положительным отзывам туристов

Виктория Бородянская

Положительные отзывы туристы чаще всего оставляют после посещения Саратова. Такие данные обнародовал сервис бронирования жилья TVIL.RU, который определил, о каких городах туристы чаще всего оставляют положительные отзывы после поездки.

Самыми популярными городами с высоким рейтингом по отзывам туристов стали: Саратов, Омск, Томск, Барнаул, Чехов, Железноводск, Йошкар-Ола, село Лучистое в Крыму и посёлок Листвянка в Иркутской области в Российской Федерации, а также город Гудаута в Абхазии.

Список составлен на основании данных бронирований жилья и оставленных отзывов туристами в 2020 и 2021 годах.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё в среднем от 1,4 до 10 ночей и тратят от 1,3 до 9,1 тысячи рублей в сутки.

Председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская считает, что успех надо закреплять.

- Положительная обратная связь от туристов – показатель слаженной и качественной работы как отдельных туристических объектов, так и всей отрасли в целом. На основе достоверных отзывов формируются предпочтения туристов, а «сарафанное радио» по-прежнему остается эффективной маркетинговой тактикой. Поэтому нам важно поддерживать этот положительный заряд, и продолжать работу над усилением туристской привлекательности региона, разнообразию возможностей отдыха, повышению качества предоставления услуг и сервиса, - прокомментировала Виктория Бородянская.