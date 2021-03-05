В Саратове похоронщики берут деньги за бесплатные места на кладбище

Бесплатные места на кладбище продают за деньги
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области прокуратура организовала проверку на рынке предоставления ритуальных услуг и погребения.
- В администрации Саратова нормативно не закреплен и фактически отсутствует учет родственных захоронений, порядок предоставления участков для погребения. Это все создает предпосылки для преступлений. Работники кладбищ Саратова просили от граждан деньги, зная, что место дается бесплатно, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Следователи по фактам прокурорских проверок в феврале 2021 года возбудили дело за мошенничество. Также возбуждены уголовные дела по актам незаконного использования должностными лицами муниципального учреждения «Ритуал» имущества и земельных участков.
- Однако, как показали проверки, незаконное взимание денег с граждан не прекратилось, — отметили в надзорном ведомстве.
Теперь сотрудники прокуратуры опрашивают родственников умерших, узнают, были ли поборы.
Главе Саратова Михаилу Исаеву внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.
Кроме того, выяснилось, что в Саратове и Энгельсе ритуальные магазины находятся в многоквартирных домах, что запрещено законом.
В Энгельсе выявили два таких случая, в Саратове нашли офисы в 14 домах.
За это руководителю областного Роспотребнадзора также внесено представление.
В прокуратуре отмечают, что граждане могут сообщить о фактах поборов на кладбищах на горячую линию по номеру: (88452) 49-66-78.
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