В Саратове похоронщики берут деньги за бесплатные места на кладбище

Бесплатные места на кладбище продают за деньги Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области прокуратура организовала проверку на рынке предоставления ритуальных услуг и погребения.

- В администрации Саратова нормативно не закреплен и фактически отсутствует учет родственных захоронений, порядок предоставления участков для погребения. Это все создает предпосылки для преступлений. Работники кладбищ Саратова просили от граждан деньги, зная, что место дается бесплатно, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Следователи по фактам прокурорских проверок в феврале 2021 года возбудили дело за мошенничество. Также возбуждены уголовные дела по актам незаконного использования должностными лицами муниципального учреждения «Ритуал» имущества и земельных участков.

- Однако, как показали проверки, незаконное взимание денег с граждан не прекратилось, — отметили в надзорном ведомстве.

Теперь сотрудники прокуратуры опрашивают родственников умерших, узнают, были ли поборы.

Главе Саратова Михаилу Исаеву внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, выяснилось, что в Саратове и Энгельсе ритуальные магазины находятся в многоквартирных домах, что запрещено законом.

В Энгельсе выявили два таких случая, в Саратове нашли офисы в 14 домах.

За это руководителю областного Роспотребнадзора также внесено представление.

В прокуратуре отмечают, что граждане могут сообщить о фактах поборов на кладбищах на горячую линию по номеру: (88452) 49-66-78.

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