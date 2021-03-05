В Саратове в выходные пройдет чемпионат по выпечке осетинских пирогов и графическому дизайну

Фото министерства образования Саратовской области

В Саратове с 9 по 13 марта пройдет VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

- В этом году он охватит еще больше компетенций — 40. В прошлом году было 33, в 2019 — 26. В соревнованиях поучаствуют 84 школьника и 364 студента. Цель чемпионата — популяризировать рабочие профессии и повысить статус и стандарты профподготовки. Участники опробуют свои силы в банковском деле, бухучете, малярных работах и т. д., — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования.

Также пройдет чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». Он состоится в эти выходные — 6 и 7 марта. В них поучаствуют 49 человек.

Соревнования пройдут по девяти компетенциям: дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, графический дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, лабораторный химический анализ, ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, программные решения для бизнеса. Есть также новая компетенция — выпечка осетинских пирогов.

Напомним, движение WorldSkills реализуется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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