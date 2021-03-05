Зинаида Самсонова слагает полномочия председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области

Зинаида Самсонова

Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова досрочно слагает свои полномочия председателя Совета реготделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области.

Заявление об этом направлено 5 марта в адрес председателя партии Сергея Миронова.

Самсонова заявила, что остается в партии и будет помогать новому председателю совета.

- Хотела бы поблагодарить своих всех однопартийцев, членов Совета регионального отделения, председателей Советов местных отделений, сотрудников аппарата регионального отделения, наших депутатов всех уровней за многолетнюю совместную работу. Я, безусловно, остаюсь членом партии. Буду помогать новому руководителю регионального отделения, когда он будет назначен, в тех вопросах, где ему может понадобиться моя помощь, — прокомментировала свое решение Зинаида Самсонова.