Снегоуборочный «КамАЗ» сбил женщину в Татищеве

Снегоуборочная машина сбила женщину Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области вечером 4 марта автомобиль «КамАЗ» сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 22:05 на 1-м км автоподъезда к Татищеву от трассы Тамбов — Саратов, около дома №1 по улице Кирпичная.

42-летняя женщина шла посередине дороги. Ее сбил снегоуборочный «КамАЗ-5320», которым управлял 62-летний мужчина.

Пострадавшая была госпитализирована.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.