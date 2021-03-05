Снегоуборочный «КамАЗ» сбил женщину в Татищеве

Снегоуборочная машина сбила женщину
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области вечером 4 марта автомобиль «КамАЗ» сбил женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 22:05 на 1-м км автоподъезда к Татищеву от трассы Тамбов — Саратов, около дома №1 по улице Кирпичная.
42-летняя женщина шла посередине дороги. Ее сбил снегоуборочный «КамАЗ-5320», которым управлял 62-летний мужчина.
Пострадавшая была госпитализирована.
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