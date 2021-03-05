Более 17 тысяч саратовских семей получают выплаты на первого ребенка

В Саратовской области более 17 тысяч семей получают выплаты на первого ребенка. Более 100 семей — на младенцев, рожденных в 2021 году.

- Данная мера поддержки предоставляется в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

При обращении за назначением выплаты в 2021 году ее получат семьи, в которых среднемесячный доход на каждого члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих шести месяцам перед месяцем обращения, не превышает 21 230 рублей в месяц. А размер выплаты будет 10 191 рубль в месяц.

В Минтруда напомнили, что выплаты с 1 марта надо продлевать по заявлению в МФЦ или соцзащите.

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