Саратовцам рассказали, где можно и нельзя выгуливать собак

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об определении мест, предназначенных для выгула собак на территории города.

В нем говорится, что выгул разрешен на всех территориях общего пользования.

Исключение составляют только детские и спортивные площадки, территории медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Напомним, за выгул собак в неположенных местах владельцам грозит штраф.

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