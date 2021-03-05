В Саратове поздравили с 8 Марта пассажирок поездов и сотрудниц железной дороги

Женщины получили цветы в преддверии 8 Марта. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД на транспорте
Транспортные полицейские Саратова поздравили пассажирок поездов и сотрудниц железной дороги с наступающим праздником.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом».
Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД на транспорте
В акции приняли участие сотрудники ППС и кинологи транспортной полиции. В подарок дамы получили цветы и открытки с информацией, как обезопасит свои банковские карты.
Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД на транспорте
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