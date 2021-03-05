В Саратове ожидается дождь

Погода в пятницу будет дождливой Фото: Екатерина Семенова

Днем 5 марта в Саратове сохранится оттепельная погода.

Метеорологи прогнозируют температуру на два градуса выше нуля. При этом высока вероятность дождя, но ближе к вечеру небо начнет очищаться и даже появится солнце.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада, в порывах его скорость составит 18 м/с.

На дорогах скользко из-за влажности.

Год назад в этот же день было заметно теплее — до девяти градусов выше нуля. На малых реках уже начался паводок.

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