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Следователи СК проверили ямы на мосту через Глебучев овраг

Идет проверка обстоятельств падения молодого человека
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Следователи СК проверили мост через Глебучев овраг

Следователи СК проверили мост через Глебучев овраг

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова продолжается проверка ЧП на мосту через Глебучев овраг.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, специалисты провели дополнительный осмотр моста. Для этого был привлечен свидетель происшествия, который вызвал скорую помощь после падения 24-летнего парня.

Мужчина показал следователям, где нашел пострадавшего человека. С помощью лазерного дальномера удалось точно определить высоту падения — 10 метров. Также были замерены все имеющиеся ямы и дефекты мостового перехода.

Была измерена высота падения человека

Была измерена высота падения человека

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК уже изъяли документацию на мост, сведения о балансодержателе, данные о сроках ремонта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 13 февраля. По версии следствия, житель Вольска шел по мосту и провалился в Глебучев овраг. Предполагается, что он мог упасть я одну из ям. Впоследствии молодой человек был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Выявляются дефекты мостового перехода

Выявляются дефекты мостового перехода

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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