По подозрению в удушении женщины на Заречной задержан ее сожитель

В Саратове возбуждено уголовное дело об убийстве 42-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, по подозрению задержан ранее судимый 35-летний сожитель погибшей.

Напомним, тело было найдено в ночь на 4 марта на балконе дома по улице Заречная Заводского района. Эксперт установил, что причиной смерти женщины стало удушение.

Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска УМВД Саратова. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте.

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