Дома в «Летке» могут расселить за счет экономии при сносе бараков в Елшанке

Вячеслав Володин встретился с жителями Энгельса

Во время визита в Саратовскую область председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Энгельс, где встретился с жителями.

Он затронул тему расселения аварийных домов в микрорайоне «Летка».

По его словам, примерно треть всех аварийных домов региона находятся именно в «Летке».

- Дома надо сносить в первую очередь, отселять людей, потому что они живут в жутких условиях. И те, кого будут отселять, должны понимать, куда их будут отселять, – заявил Володин.

Он отметил, что «Летка» особая территория по этажности домов. Поэтому следует проработать, с учетом ограничений, возможность строительства жилья в этом микрорайоне, рядом с военным аэродромом.

- Надо учитывать наличие аэродрома, самолетов, несущих круглосуточное боевое дежурство, – отметил он.

После этого нужно решить, надо ли там строить школу. Ведь, если жилые дома там возведены не будут, то дети будут ходить на уроки в других районах.

В то же время Вячеслав Володин напомнил, что дома в «Летке» были признаны аварийными после 1 января 2017 года, то есть не вошли в программу расселения. Тем не менее, ситуация нуждается в обсуждении. Володин напомнил, что бараки в Елшанке, хоть и входили в программу, но там были привлечены не государственные, а благотворительные средства.

- Раз вопрос решили и есть такая экономика, и в рамках ее мы можем взять еще новые дома, нам надо разрешение на использование этих средств – раз. Второе – там есть очередь и надо посмотреть, какие дома в рамках этой очереди попадают с «Летки». Это конкретный путь решения этого вопроса. И эти 30 с небольшим домов можно было бы рассмотреть на предмет расселения. Поэтому давайте искать решение, – сказал он губернатору Валерию Радаеву.

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