В 2021 году по нацпроекту в Саратовской области отремонтируют 28 дорог

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтируют 28 объектов.

Об этом говорили на совещании в администрации Балаковского района. В нем участвовали министр транспорта области Алексей Петаев, специалисты Минтранса, главый районов и другие.

В эти 28 дорог включены, в частности 10 км дороги Балаково — Духовницкое и капремонт автоподъезда к селу Новая Елюзань — селу Комсомольское.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного министерства, на совещании затронули вопрос поиска дополнительного финансирования, так как транспортный налог, который в этом году передали муниципалитетам, пока не покрывает всех потребностей районов.

Глава Балаковского района предложил рассмотреть вопрос развития систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, ранее министерство объявило аукцион на закупку 22 камер в рамках нацпроекта «БКАД», шесть из них установят в Балаковском районе.

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