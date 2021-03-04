Бешеная корова отправила на карантин село в Саратовской области

В Питерском районе Саратовской области Мироновское муниципальное образование ушло на карантин по бешенству из-за павшего крупного рогатого скота.
Постановление о введении карантина с 1 марта подписал губернатор Валерий Радаев.
Корова пала у дома №9 по улице Набережная.
Теперь там проводят дезинфекцию, в МО запретили продавать животных и многое другое.
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