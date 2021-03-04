В Саратове открыта регистрация на «Zаряд хакатон»

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Саратовцы смогут принять участие в межрегиональном конкурсе «Zаряд хакатон», который проводит детский технопарк «Кванториум».

Организаторы рассказали «КП-Саратов», что уже стартовала регистрация на конкурс, который посвящен 3D-моделированию и программированию. Она продлится до 15 марта.

Конкурс «Zаряд хакатон» проводится в рамках Года науки и технологий. С 25 по 27 марта участники покажут свои навыки по направлению «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D моделирование и программирование».

Принять участие в конкурсе могут команды детей в возрасте 12–18 лет, которые занимаются инженерным творчеством и исследованиями. Также условие: ребята должны заниматься в «Кванториуме», ЦМИТе, STEM-центре, центре «Точка роста», «IT-кубе» или инженерном классе.

Сформировать команду можно из 2, 3 или 4 человек, вне зависимости от возраста.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» работает по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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