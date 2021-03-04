Жильцов аварийного дома в Хвалынске переселили в разваливающееся здание

Дом в Хвалынске начал разрушаться через несколько лет после постройки

Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку в Хвалынске, где жильцов аварийного дома переселили в другое разваливающееся здание.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета по Саратовской области, информация об этом появилась накануне в СМИ.

Телеканал «НТВ» подготовил сюжет в программе «ЧП», где рассказал о жильцах, которых шесть лет назад переселили из аварийного дома. Однако двухэтажное здание, которое было построено специально для них, начало разрушаться на глазах и теперь также признано аварийным.

- Деревянные полы дома просели и разрушаются, во всех помещениях сырость и плесень, душевое помещение протекает на нижний этаж, — отмечают в Следственном комитете.

При этом администрация Хвалынского района не реагирует на жалобы жителей, заявляя, что недостатки должна исправить подрядная организация.

Сейчас СК проводит проверку, следователи осматривают здание, затребована документация о строительстве, приемке и вводе его в эксплуатацию. Будут опрошены работники подрядной фирмы и представители заказчика, который принял объект.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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