Начальник отдела МЧС в Саратове получил почти 13 млн рублей от сотовых операторов

Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ региона Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове бывшего начальника отдела ГУ МЧС отправили в колонию за миллионные взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд признал его виновным в получении денег от сотовых операторов.

Оказалось, что с декабря 2011 по апрель 2019 года он получал крупные суммы от представителей филиалов трех сотовых организаций. За это он позволял устанавливать на объектах МЧС оборудование и оказывал общее покровительство.

Злоумышленник получил от одного оператора 8,1 млн рублей, от второго — 4,3 млн, от третьего — 467 тыс. Итого сумма взяток составила 12,8 млн рублей. Его задержали 22 апреля 2019 года, когда он готовился пополнить свой кошелек еще 95 тыс. рублей. Операцию провели сотрудники УФСБ, а преступление было выявлено совместно со службой безопасности МЧС.

Суд приговорил взяточника к пяти годам в колонии строгого режима.

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