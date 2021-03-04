На 3-й Дачной снесут ларек с сигаретами и кофе

В Саратове на 3-й Дачной снесут ларек по продаже сигарет и кофе.
О решении Саратовского областного суда сообщили «КП-Саратов» в мэрии. Ранее администрация города подавала иск к владельцам павильона на проспекте 50 лет Октября, 116в.
В течение 30 дней собственников ларька обязали снести ларек.
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