На 3-й Дачной снесут ларек с сигаретами и кофе

В Саратове на 3-й Дачной снесут ларек по продаже сигарет и кофе.

О решении Саратовского областного суда сообщили «КП-Саратов» в мэрии. Ранее администрация города подавала иск к владельцам павильона на проспекте 50 лет Октября, 116в.

В течение 30 дней собственников ларька обязали снести ларек.

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