В «Водоканале» Балаково устраивают очереди, но работают по полдня

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Очереди в балаковском «Водоканале» нервируют людей и привлекли внимание депутата ГД Николая Панкова. О том, что проблема должна в ближайшее время найти решение Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Уже давно жители Балаково жаловались на большие очереди в «Водоканал». Действительно, в старом абонентском отделе было неудобно. Помещение было небольшое. Десятки людей ждали на улице, чтобы провести перерасчет или сменить лицевые счета. Сейчас открыт новый обустроенный офис на ул. Радищева. Но по отзывам жителей, очереди меньше не стали.

Считаю, надо разобраться, почему страдают люди. Может быть, это из-за графика работы отдела. Три дня в неделю — неприемные, а в остальные офис работает полдня. Если не хватает сотрудников, то надо увеличивать персонал. Может быть, допускается много некорректных данных в платежках, и людям приходится делать перерасчет. Это надо выяснить, и сделать работу удобной для жителей.

Обращу на это внимание руководства района. Как вариант, можно провести совместное совещание «Водоканала», энергетиков и местной власти. И вместе найти решение, — написал Панков.