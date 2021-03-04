Вячеслав Володин призвал возродить в Аткарске педагогический колледж

Вячеслав Володин предложил возродить в Аткарске педагогический колледж

Председатель Государственной думы России 4 марта встретился с представителями педагогического сообщества Аткарска.

Он призвал власти возродить в городе педагогический колледж. Ранее в Аткарске было педучилище в здании женской гимназии, созданной еще императором. Теперь помещение разрушается, и Вячеслав Володин отметил, что его необходимо отреставрировать.

- Здание можно отремонтировать. Я со своей стороны возьму это. А вам со своей стороны надо посмотреть, как открыть здесь педагогический колледж, — обратился он к губернатору Валерию Радаеву.

Глава региона отметил, что на это требуется порядка 237 млн рублей.

Напомним, в 2020 году был разработан проект реконструкции здания, построенного в 1907 году. Это сделано в рамках программы Вячеслава Володина по сохранению историко-культурного наследия.

Вячеслав Володин отметил, что если вопрос с реконструкцией будет решен, то нужно будет здесь развернуть колледж, начать подбирать кадровый состав и вести работу по подготовке учителей начальных классов.

- Аткарск от этого выиграет, вы вернете себе утраченные позиции, — уверен он.

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