Банк «Открытие»: две трети жителей ПФО считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает

Женщинам Приволжского федерального округа, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, достаточно зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом почти половина мужчин (45%) считает, что женщинам вообще лучше не работать. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» к Международному женскому дню 8 марта*.

64% мужчин ПФО считают, что главная роль женщины — мать и хранительница очага. При этом среди женщин лишь 44% считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. 49% представительниц прекрасного пола ПФО полагают, что женщина сама вправе решать, какая роль в обществе для нее будет главной.

В свою очередь, лишь 19% мужчин округа оставляют за женщиной безусловное право выбора своей роли в обществе. 2% женщин и 7% мужчин ПФО заявили, что женщина прежде всего должна быть другом и партнером. 7% мужчин и 2% женщин — что женой и любовницей. Только по 1% женщин и мужчин Приволжья считают главной ролью женщины профессиональную реализацию.

Более половины женщин округа (53%) и 48% представителей сильного пола полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 42% женщин и 39% мужчин согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе в ПФО признают только 4% женщин и 8% мужчин. Лишь 1% женщин и 5% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения.

Доля мужчин округа (48%), которые считают, что женщине лучше не работать, вдвое больше превышает долю женщин (18%), которые придерживаются такой точки зрения. Взгляды полов на мотивы работы женщин расходятся. 48% женщин и 34% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, 34% представительниц прекрасного пола и 21% сильной половины округа - для самовыражения женщины. При этом 33% мужчин и лишь 15% женщин полагают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. 3% женщин и 12% мужчин заявили, что женщина должна заниматься исключительно семьей и воспитанием детей.

Более двух третей всех опрошенных мужчин (70%) и женщин (71%), считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Примерно половина из них согласны с тем, что делать это она может с позволения мужчины, другая половина назвала возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Большинство респондентов по всей России (60–62%), независимо от пола, считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя мужчины в целом оценили порог доходов для финансовой независимости женщин ниже, чем сами представительницы прекрасного пола.

Среди женщин ПФО достаточным уровнем своей финансовой независимости доходы 20-40 тысяч рублей назвали 17%, 40-60 тысяч рублей - 23%, 60-80 тысяч - 21%, 80-100 тысяч - 19%, 100–200 тысяч – 13%, от 200 тысяч рублей и выше - 7%.

Среди мужчин округа достаточным уровнем финансовой независимости женщин доходы 20-40 тысяч рублей назвали 21%, 40-60 тысяч рублей - 28%, 60-80 тысяч - 10%, 80-100 тысяч - 19%, 100–200 тысяч – 15%, от 200 тысяч рублей и выше - 6%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 26 февраля – 2 марта по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.