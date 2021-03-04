Водолазы прекратили искать утонувших детей в Вольске

Поиски утонувших детей продолжаются Фото: Саратовская областная служба спасения

В Вольске водолазы прекратили искать утонувших детей.

- Поиски продолжаются. Обследуется акватория Волги, майны, береговая линия, места, где вновь образовалась полынья, но водолазные работы приостановлены, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Мальчики утонули на Волге 28 февраля Фото: Саратовская областная служба спасения

Напомним, мальчики 6 и 11 лет утонули на Волге в Вольске 28 февраля. С тех пор несколько дней водолазы искали их тела. Они обследовали более 3,5 тыс. кв. м по территории реки.

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