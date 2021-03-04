В Саратове мужчина вынес с автобазы запчасти на 360 млн рублей

За кражу с незаконным проникновением в крупном размере будут судить 48-летнего саратовца.

- Следствие считает, что мужчина вечером 17 октября 2020 года проник на территорию автобазы и украл запчасти к большегрузным автомобилям на сумму свыше 360 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Свою вину гражданин признал и на следствии все рассказал о преступлении.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд.

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