Заводской и Ленинский районы Саратова остались без воды

Сегодня, 4 марта, несколько улиц в Саратове остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснулись 6-го Динамовского проезда от дома №36 до №135, 5-го Динамовского проезда от дома №32 до №180, 7-го Динамовского проезда от дома №59 до №108, улицы Верхняя Стрелковка и Стрелкового тупика.

До 17:00 придется подождать жителям квадрата улиц Шехурдина, Бульварной, Студеной и 3-го Студеного проезда.

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