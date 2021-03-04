Предпринимательница из Саратова попалась на отправке просроченных йогуртов в сельпо

Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило поставку просроченных йогуртов в Квасниковское сельпо города Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, 2 марта ИП Тюняева из областного центра оформила сертификат на молокосодержащий продукт с вишней, массовая доля жира которого составляет 10 %.

В отношении предпринимательницы возбуждено административное дело. После еще одного нарушения ее заблокируют в системе «Меркурий» на срок до месяца.

Получателю продукции направили письмо об ее изъятии из оборота.

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