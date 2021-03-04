Жительницу Маркса приставы вынудили купить квартиру сыну

На исполнении в Марксовском районном отделении судебных приставов находился исполнительный документ, который обязывал местную жительницу купить жилье сыну.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, бывший муж выделил ей на это 1,3 млн рублей, но до дела так и не дошло.

Тогда гражданин обратился в суд, его требования удовлетворены.

После возбуждения исполнительного производства женщина предоставила в отделение документы, подтверждающие покупку квартиры.

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