Умерли более 1,7 тысячи зараженных коронавирусом саратовцев

Сняты некоторые ограничения по погребению скончавшихся носителей коронавируса Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за время пандемии умерли 659 человек непосредственно от коронавируса.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге 4 марта отметил, что еще 1 073 зараженных коронавирусом умерли от иных патологий.

То есть в общей сложности скончались 1 732 пациента с коронавирусом.

Станислав Шувалов также отметил, что снят ряд ограничений по церемонии погребения скончавшихся от коронавируса. Тем не менее некоторые из них все еще остаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.