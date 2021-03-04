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Коронавирус Covid-19

Умерли более 1,7 тысячи зараженных коронавирусом саратовцев

Теперь похоронить их стало проще
Дарья Вострикова
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Сняты некоторые ограничения по погребению скончавшихся носителей коронавируса

Сняты некоторые ограничения по погребению скончавшихся носителей коронавируса

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за время пандемии умерли 659 человек непосредственно от коронавируса.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге 4 марта отметил, что еще 1 073 зараженных коронавирусом умерли от иных патологий.

То есть в общей сложности скончались 1 732 пациента с коронавирусом.

Станислав Шувалов также отметил, что снят ряд ограничений по церемонии погребения скончавшихся от коронавируса. Тем не менее некоторые из них все еще остаются.

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