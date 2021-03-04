Жительница Саратова залезла в чужой дом ради кражи халата

Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, неизвестная залезла к нему в дом и унесла понравившиеся ей вещи.

Речь идет о шлифовальной машине, беспроводных наушниках, выпрямителе для волос и красном халате.

Общая сумма похищенного составила свыше 8 тыс. рублей.

Часть из этого подсудимая сдала в комиссионный магазин, получив на руки 4 тыс. рублей.

Гражданку доставили в отдел полиции, на нее завели уголовное дело.

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