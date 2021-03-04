Пять машин столкнулись около Трофимовского моста в Саратове

На проспекте 50 лет Октября столкнулись пять машин Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова сегодня, 4 марта, столкнулись пять автомобилей.

- По предварительным данным, у дома №101 по проспекту 50 лет Октября 60-летний водитель «Лады Гранта» не соблюдал дистанцию и врезался в Mitsubishi. Его развернуло, и он столкнулся с Range Rover и ВАЗ-2115, а между ними попал Kia Rio, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадал водитель «Гранты», его госпитализировали.

Водитель «Гранты» пострадал Фото: ГИБДД по Саратову

Обстоятельства аварии уточняются.

ДПС разбирается в обстоятельствах аварии Фото: ГИБДД по Саратову

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.