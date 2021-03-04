Пять машин столкнулись около Трофимовского моста в Саратове

На проспекте 50 лет Октября столкнулись пять машин
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова сегодня, 4 марта, столкнулись пять автомобилей.
- По предварительным данным, у дома №101 по проспекту 50 лет Октября 60-летний водитель «Лады Гранта» не соблюдал дистанцию и врезался в Mitsubishi. Его развернуло, и он столкнулся с Range Rover и ВАЗ-2115, а между ними попал Kia Rio, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
В ДТП пострадал водитель «Гранты», его госпитализировали.
Водитель «Гранты» пострадал
Фото: ГИБДД по Саратову
Обстоятельства аварии уточняются.
ДПС разбирается в обстоятельствах аварии
Фото: ГИБДД по Саратову
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