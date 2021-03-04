От коронавируса в Саратовской области привиты 71,6 тысячи человек

Вакцинированы более 70 тысяч жителей Саратовской области
Фото: Ольга Симонова
В Саратовской области привились от коронавируса 71,6 тыс. человек.
Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, из них 37 тыс. человек получили две дозы вакцины.
В общей сложности в регион поступило уже 97,6 тыс. доз вакцины, работает 81 прививочный пункт.
На следующей неделе ожидается поставка еще 13,8 тыс. доз, а также двух рефрижераторов для перевозки.
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