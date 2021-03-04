Жульничество во время игры в нарды привело к смерти человека в Саратове

Мужчина забил приятеля ножкой стула Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вынесен приговор 40-летнему мужчине, до смерти забившему своего приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 20 сентября прошлого года в квартире дома на улице Чернышевского.

Мужчина с сожительницей отмечали ее день рождения. В это время к ним в гости зашел его 44-летний друг детства, и они продолжили застолье втроем.

Ближе к вечеру хозяин с гостем решили сыграть в нарды, но 40-летний мужчина начал жульничать, что возмутило его приятеля. Началась ссора, и обвиняемый схватил ножку стула и дважды ударил оппонента по голове. Тот упал и вскоре умер.

Злоумышленник попытался избежать ответственности, вызвал помощь и заявил, что приятель ударился головой о батарею. Тем не менее следователи восстановили точную картину произошедшего.

Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию Фото: СУ СКР по Саратовской области

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