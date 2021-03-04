Прокуратура раскрыла подробности смерти ребенка на морозе в Вольске

Прокуратура Саратовской области проверила обстоятельства смерти ребенка в Вольске.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, установлено, что сожитель матери мальчика совершил в отношении ребенка преступные действия, пока тот был дома. А потом выгнал его на мороз без одежды и обуви. В результате мальчик насмерть замерз на пороге хлебного магазина.

Также выяснилось, что 38-летний мужчина неоднократно издевался над сожительницей. При этом полиция знала о творящемся в семье.

- Однако при явных признаках социального неблагополучия семья на профилактический учет не поставлена, что исключило проведение с ней индивидуальной работы, — заявили в прокуратуре.

Напомним, по факту смерти мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении его отчима. А также дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

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