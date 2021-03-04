В Саратовской области зарегистрировано почти 25 тысяч безработных

В Саратовской области планируют за 2021 год направить на дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение свыше 3,1 тыс. безработных граждан.

- Это позволит им повысить конкурентоспособность на рынке труда. Ряд задачи в этом направлении определен комплексом мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда. В межведомственном плане мероприятий на 2021 год есть меры поддержки сельского хозяйства, индивидуального, малого и среднего предпринимательства и многого другого, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Сейчас в регионе уровень регистрируемой безработицы составляет 2% — на учете в службе занятости состоят 24,5 тыс. человек. С начала года безработных стало меньше на 11,1 тыс. человек.

А на портале «Работа в России» есть 25 тыс. вакансий от работодателей Саратовской области. Больше всего требуются медработники, водители автомобиля, слесари, инженеры.

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