Регоператор возобновляет «Охоту на ГАЗели»

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Региональный оператор Саратовской области АО «Управление отходами» открывает новый сезон «Охоты на ГАЗели». Цель акции — выявление и привлечение к ответственности тех предпринимателей, которые складывают промышленные, строительные и иные отходы на контейнерные площадки для ТКО. Специалисты фиксируют нарушителей на фото- и видеозаписи и передают сведения в административные комиссии и правоохранительные органы.

Кроме того, на контейнерных площадках у новостроек также растет количество строительных отходов. Обязанность по утилизации таких отходов лежит на их собственнике. Управляющие компании могут организовать установку бункеров для строительных отходов и обеспечить их регулярный вывоз компаниями, имеющими соответствующие лицензии.

- Мы регулярно фиксируем навалы строительных отходов рядом с площадками, в бункерах и контейнерах, что может привести к их поломке. На некоторых площадках УК игнорируют свои обязанности по их вывозу и расчистке территории. Особенно остро данная проблема стоит в ряде новостроек в Саратове и Энгельсе. Мы призываем жителей ответственно относиться к окружающей среде и сообщать о нарушителях Региональному оператору и в правоохранительные органы, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Прислать видео с моментом несанкционированного сброса строительных отходов можно в социальных сетях «ВК» и Instagram в сообщения официальных страниц Регоператора.

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