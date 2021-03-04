Школы и детсады Петровска получат деньги на текущее содержание

Вячеслав Володин провел встречу с жителями Петровска

В Петровске сегодня, 4 марта, побывал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Он приехал в Саратовскую область с рабочим визитом.

Темой встречи в Петровске стало обсуждение финансирования школ и детских садов. Ранее решение выделить по 2 тыс. рублей из расчета на каждого ребенка принято в Саратове, Балакове и Вольске. Эти средства должны быть направлены исключительно на текущее содержание, а не на ремонт образовательных учреждений.

Предполагается, что деньги на эти цели поступят в середине апреля.

Вячеслав Володин поинтересовался у участников встречи, есть ли в петровских школах случаи поборов с родителей. Оказалось, что нет. По крайней мере, так ему ответили.

Однако есть другая проблема — нехватка профильных учителей. Всего три учебных заведения смогли похвастаться, что у них штат полностью укомплектован.

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