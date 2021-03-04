Саратовцы в интернете могут выбрать места для благоустройства

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 4 марта, состоялся онлайн-брифинг министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева. Темой обсуждения стало голосование за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда», принятого по решению президента РФ Владимира Путина.

- По этому национальному проекту у нас каждый год ремонтируются дворы и общественные территории. В 2020 году работы прошли в 123 дворах и 110 скверах, — сообщил Мигачев.

По его словам, главное — вовлечь как можно больше граждан в процесс обсуждения территорий, которые будут благоустраиваться в рамках проекта.

В 2021 году саратовцы смогут проголосовать за выбор территории на платформе za.gorodsreda.ru . Планируется, что работы пройдут в 113 парках и 50 общественных территорий по всей области.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

Директор центра «Молодежь плюс» Никита Асташкин рассказал, что гражданам в голосовании будут помогать волонтеры.

- Чтобы стать частью команды добровольцев, нужно оставить заявку на сайте https://dobro.ru/event/10041785 до 22 марта. До конца марта отберут лучших волонтеров. Планируется, что в состав регионального корпуса войдут более 400 волонтеров, — рассказал Асташкин.

Добровольцы будут работать в наиболее оживленных местах и отвечать на вопросы жителей, а также помогать им зарегистрироваться на платформе и проголосовать, что называется, здесь и сейчас. Для этого у волонтеров будут смартфоны или планшеты.

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