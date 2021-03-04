Отделения «Почты России» в Саратовской области закроются 8 марта

Почтовые отделения на праздники меняют график работы
В Саратовской области на предстоящие праздничные дни меняется график работы отделений «Почты России».
Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС, 8 марта для всех отделений будет выходным.
Накануне, 7 марта, отделения закроются на час раньше. 9 марта возобновится привычный режим работы.
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