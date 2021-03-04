В Саратовской области за два месяца родилось почти 3 тысячи детей

В Саратовской области с начала 2020 года родилось 2 830 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, больше всего детей за два месяца появилось на свет в Саратове — 1 203 акта регистрации, Энгельсе и Балакове — 382 и 203 выдачи свидетельств о рождении соответственно.

- Среди новорожденных перевес остается на стороне мальчиков, их появилось на свет в этом году 1 458 человек. Маленьких жительниц области стало на 1 372 человека больше, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В феврале родители также продолжали называть маленьких саратовцев необычными именами: Одиссей, Дарьяна, Парфён, Жасмин и Иветта. Все реже жители области дают детям некогда популярные имена, такие как Валентина, Надежда, Семен, Савелий и Любовь.

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