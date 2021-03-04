Третий день подряд от коронавируса в Саратове умирают по пять человек

В Саратовской области от коронавируса умерли 659 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области, среди них один мужчина и четыре женщины. Все они страдали сопутствующими хроническими патологиями.

- мужчина 58 лет с ишемической болезнью сердца, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий;

- женщина 63 лет с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и объемным образованием правого легкого;

- женщина 66 лет с сахарным диабетом, хроническим панкреатитом и атрофическим гастритом;

- женщина 67 лет с перенесенным инфарктом миокарда, хронической сердечной недостаточностью, двусторонним коксартрозом;

- женщина 80 лет с хронической сердечной недостаточностью, язвенной болезнью желудка.

Всего в регионе от коронавируса скончались уже 659 человек. Причем последние три дня умирают по пятеро.

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