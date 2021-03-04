Опубликован график работы МФЦ в Саратовской области на праздники

Опубликован график работы центров «Мои документы» в период праздничных дней в связи с 8 Марта.

6 марта все МФЦ будут работать по графику, 7 и 8 марта — выходные. 9 марта некоторые центры откроются, а некоторые нет. С перечнем можно ознакомиться на сайте www.mfc64.ru.

С 10 марта все МФЦ работают по графику.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.