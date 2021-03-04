В Саратове благоустроят восемь общественных территорий

В Саратове в 2021 году благоустроят восемь общественных территорий.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев на брифинге, работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В Саратове отремонтируют набережную Космонавтов (от Бабушкиного взвоза до Московской), новую набережную (от 2-й Садовой до Вольской), бульвар по Большой Садовой.

Также благоустроят пять скверов:

- Первой учительницы;

- по Вавилова от Мирного переулка до улицы Рахова;

- по улице Грибова;

- по улице Радищева;

- сквер Героев Краснодона.

Павел Мигачев отметил, что территории для благоустройства выбрали в ходе общественных обсуждений и рейтинговых голосований.