В Саратове благоустроят восемь общественных территорий

В Саратове в 2021 году благоустроят восемь общественных территорий.
Как сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев на брифинге, работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
В Саратове отремонтируют набережную Космонавтов (от Бабушкиного взвоза до Московской), новую набережную (от 2-й Садовой до Вольской), бульвар по Большой Садовой.
Также благоустроят пять скверов:
- Первой учительницы;
- по Вавилова от Мирного переулка до улицы Рахова;
- по улице Грибова;
- по улице Радищева;
- сквер Героев Краснодона.
Павел Мигачев отметил, что территории для благоустройства выбрали в ходе общественных обсуждений и рейтинговых голосований.