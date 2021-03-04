Саратов вошел в топ-5 городов, где жители очень любят сериалы

Саратовцы очень любят сериалы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саратов чуть не вошел в топ-3 городов России, жители которых очень любят сериалы.

Как сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market, Саратов занял в рейтинге четвертое место.

Первые три достались Перми, Омску и Волгограду. А вот на последних — Краснодар, Санкт-Петербург и Томск.

Всего в опросе приняли участие 2 880 человек из 24 городов РФ. Респонденты отвечали на вопросы: Скажите, вы предпочитаете смотреть фильмы или сериалы? Как часто? Вы предпочитаете смотреть отечественные или иностранные сериалы? Какое устройство вы используете для просмотра сериалов?

Исследователи выяснили также, что больше половины россиян чаще смотрят сериалы, чем фильмы – 56%. Еще 16% опрошенных вообще не интересуются ни теми, ни другими. Примерно 73% смотрят их каждый день.

74% респондентов отдают предпочтение российским сериалам.

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