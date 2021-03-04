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Общество

В центре Саратова и Заводском районе отключили отопление

Идет ремонт на сетях
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Сегодня, 4 марта, в Саратове отключили отопление.

Как сообщает сайт teplo.energy, на сетях по улице Миллеровская, 71 и 73, 1-му Огородному тупику, 15 и Шевченко, 33/45 проводится запланированный ремонт.

Из-за этого тепла примерно до 17:00 нет в следующих домах:

11-й Динамовский пр-д 3

11-й Динамовский пр-д 5

1-й Огородный тупик, 17

2 Лучевой проезд, 50/54

8 Динамовский проезд, 13

8 Динамовский проезд, 15

1-й Огородный тупик, 15

ул. Миллеровская, 60

ул. Миллеровская, 62

ул. Миллеровская, 62а

ул. Миллеровская, 64

ул. Миллеровская, 64а

ул. Миллеровская, 69

ул. Миллеровская, 71

ул. Миллеровская, 71а

ул. Миллеровская, 73

ул. Миллеровская, 73а

ул. Огородная, 204

ул. Огородная, 206

ул. Огородная, 208

ул. Огородная, 210

ул. Огородная, 212

ул. Огородная, 214а

ул. Огородная, 214Б

ул. Огородная, 214в

ул. Огородная, 223

ул. Огородная, 225

ул. Огородная, 225а

ул. Южная, 59

ул. Южная, 59

ул. Южная, 59Б

ул. Южная, 61

ул. Южная, 63

ул. Южная, 76/80

ул. Мичурина, 51

ул. Мичурина, 53

ул. Мичурина, 62/64

ул. Советская, 51

ул. Советская, 61

ул. Т.Шевченко, 24

ул. Т.Шевченко, 26

ул. Т.Шевченко, 28

ул. Т.Шевченко, 33/45

ул. Т.Шевченко, 61/63

ул. Чапаева, 47

ул. Советская, 21/15

ул. Советская, 23

ул. Советская, 23/25

ул. Советская, 25а

ул. Советская, 27н

ул. Советская, 30/32

ул. Т.Шевченко, 6.