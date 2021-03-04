В центре Саратова и Заводском районе отключили отопление

Сегодня, 4 марта, в Саратове отключили отопление.
Как сообщает сайт teplo.energy, на сетях по улице Миллеровская, 71 и 73, 1-му Огородному тупику, 15 и Шевченко, 33/45 проводится запланированный ремонт.
Из-за этого тепла примерно до 17:00 нет в следующих домах:
11-й Динамовский пр-д 3
11-й Динамовский пр-д 5
1-й Огородный тупик, 17
2 Лучевой проезд, 50/54
8 Динамовский проезд, 13
8 Динамовский проезд, 15
1-й Огородный тупик, 15
ул. Миллеровская, 60
ул. Миллеровская, 62
ул. Миллеровская, 62а
ул. Миллеровская, 64
ул. Миллеровская, 64а
ул. Миллеровская, 69
ул. Миллеровская, 71
ул. Миллеровская, 71а
ул. Миллеровская, 73
ул. Миллеровская, 73а
ул. Огородная, 204
ул. Огородная, 206
ул. Огородная, 208
ул. Огородная, 210
ул. Огородная, 212
ул. Огородная, 214а
ул. Огородная, 214Б
ул. Огородная, 214в
ул. Огородная, 223
ул. Огородная, 225
ул. Огородная, 225а
ул. Южная, 59
ул. Южная, 59
ул. Южная, 59Б
ул. Южная, 61
ул. Южная, 63
ул. Южная, 76/80
ул. Мичурина, 51
ул. Мичурина, 53
ул. Мичурина, 62/64
ул. Советская, 51
ул. Советская, 61
ул. Т.Шевченко, 24
ул. Т.Шевченко, 26
ул. Т.Шевченко, 28
ул. Т.Шевченко, 33/45
ул. Т.Шевченко, 61/63
ул. Чапаева, 47
ул. Советская, 21/15
ул. Советская, 23
ул. Советская, 23/25
ул. Советская, 25а
ул. Советская, 27н
ул. Советская, 30/32
ул. Т.Шевченко, 6.