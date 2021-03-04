Володин призвал решить проблему с обманутыми дольщиками и детьми-сиротами в Саратове

Вячеслав Володин поднял тему предоставления жилья сиротам в Саратове

На встрече в Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о проблеме с обманутыми дольщиками.

Он напомнил, что в регионе 7 386 таких семей. Если умножить на три (примерно столько человек в средней семье), то в целом численность обманутых дольщиков составляет население Хвалынского района.

Вячеслав Володин напомнил, что проблема не решалась очень долго и стала почти непреодолимой. Сейчас процесс достройки домов завершается, но ряд вопросов еще остался.

Например, дом ЖСК «Оптимист-2018». На достройку были выделены средства, но конкурс в октябре 2020 года не состоялся. Полгода уже потеряно, а люди все это время находятся в подвешенном состоянии.

- Нам надо завершать решение этой проблемы и сделать все, чтобы «Оптимист-2018» ввести в этом году, — заявил Володин.

Он отметил в числе сложных объектов и ЖК «Победа».

- Большой дом из нескольких секций оказался в состоянии банкротства, в том числе по вине тех чиновников города, принимавших решение, в основе которого был заложен конфликт, — отметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что решением проблем «Победы» занимается депутат Государственной думы Николай Панков. Он, в частности, требует разыскать тех владельцев ЖК, которые скрываются за рубежом.

Председатель Госдумы обратился к губернатору Валерию Радаеву с призывом заняться проблемой ЖК «Победа».

Кроме того, Володин поднял тему предоставления жилья детям-сиротам. Право на получение квартир имеют более пяти тыс. человек, и ежегодно в очередь встают еще порядка 400. Но помещений нет.

- Задумайтесь. Если решать проблему обычными методами, то они еще 15 лет будут ждать. А у них у самих уже дети, — призвал Вячеслав Володин.

Он считает, что надо искать деньги, ставить перед собой сложные задачи, только так регион сможет развиваться. Общая сумма финансирования, чтобы обеспечить жильем 1,5 тыс. детей-сирот — порядка 1,7 млрд рублей. Такой подход позволит решить проблему в течение трех лет.

Вячеслав Володин напомнил о том, что кроме финансовой есть законодательная проблема. Сейчас число квартир в доме, которые могут быть предоставлены сиротам, составляет не более 25%. По мнению председателя Госдумы, надо выходить с законодательной инициативой, чтобы увеличить ее до 50%.

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