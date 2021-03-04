Саратовцы за сутки перевели мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

В Саратовской области за сутки местные жители отдали мошенникам 1 млн 352 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, две женщины и мужчина лишились денег по одинаковой схеме. Им позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и заявили, что аферисты пытаются списать деньги со счетов.

Сельчанка из Ровенского района и жительница Калининска сообщили собеседникам полные данные карт и лишились 21 и 17 тыс. рублей. Житель Балашова сам перевел 35 тыс. рублей на «безопасный» счет.

Полицейские просят граждан не сообщать свои данные и внушите пожилым родственникам, что трехзначный код на обороте банковской карты, коды и пароли из СМС не подлежат разглашению ни при каких условиях.

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